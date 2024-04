Msc Crociere punta su Livorno: attesi 306mila turisti

Msc Crociere inizia la stagione su Livorno con la prima toccata di Msc Grandiosa. Quest’anno la compagnia, grazie alla presenza di quattro navi su questo scalo - Fantasia, Grandiosa, Liricae Orchestra – prevede di movimentare oltre 306.000 turisti.

In particolare, MscGrandiosa farà tappa ogni domenica per l’intera stagione estiva nel porto toscano, con a bordo circa 6mila passeggeri, confermando così la centralità della città nelle strategie di sviluppo di Msc Crociere in Mediterraneo.

Il numero di turisti movimentati dalla compagnia a Livorno nel 2024, grazie a 75 scali, raggiungerà quasi il triplo rispetto ai livelli pre-Covid, così ancora una volta la competitività e l’importanza turistico-culturale della città toscana. Da Livorno, inoltre, i crocieristi potranno raggiungere in escursione luoghi come Pisa, Firenze e le altre città d’arte della Toscana, fornendo un significativo contributo allo sviluppo economico del territorio.

Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, ha dichiarato: “Livorno è un luogo particolarmente importante per Msc Crociere, che ha deciso di continuare a investirvi in maniera significativa, sviluppandone le notevoli potenzialità turistiche e promuovendola come destinazione sempre più rilevante nell’ambito delle proprie strategie, considerando anche il successo riscosso dalla città tra i nostri passeggeri. Livorno è infatti una meta turistica molto ambita sia perché ricca in proprio di grande storia e cultura, sia perché circondata da altre destinazioni note in tutto il mondo. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Napoli e Palermo sono solo alcune delle destinazioni nel Mediterraneo che gli ospiti potranno visitare a bordo di Msc Grandiosa, imbarcandosi da Livorno, per crociere della durata di 7 notti”.