Spagna, formazione per diversificare l’offerta

Agli italiani piace la Spagna. E continuerà a piacere anche nei prossimi anni, visto il trend di crescita costante nel volume dei turisti ospitati dal Paese iberico.

“Nel corso del 2023 il mercato italiano ha recuperato i numeri del pre pandemia – conferma Maite Vicente de Juan, responsabile comunicazione dell’ente spagnolo del Turismo a Milano – e i numeri di gennaio e febbraio 2024 sono anch’essi positivi, con un aumento della spesa totale in parte però dovuto alla crescita dei prezzi. Questa almeno la radiografia fornita dai tour operator e dalle agenzie che programmano la destinazione”.

Intanto, l’ente del turismo si appresta a vivere a Milano un ‘cambio della guardia’: da agosto Isabel Garaña Corces terminerà il suo mandato in Italia e rientrerà nel quartier generale di Madrid per un periodo di almeno tre anni. E in settembre verrà ufficialmente presentato il nuovo direttore Italia della sede di Milano.

Prosegue poi la formazione sul prodotto dedicata al trade, con l’obiettivo di promuovere anche le località meno sfruttate del Paese per redistribuire i flussi turistici e scongiurare i dannosi effetti connessi all’overtourism. “Le diverse località si stanno attrezzando in modo diverso. Ad esempio, San Sebastian nei Paesi Baschi, a fine marzo ha deciso di limitare i gruppi di turisti nel suo centro a 25 persone, dopo aver vietato l’uso di altoparlanti durante le visite guidate”.

Sempre a fine marzo, Siviglia ha annunciato che potrebbe far pagare ai non residenti il biglietto per Plaza de España. Barcellona, invece, ha deciso di rimuovere da Google Maps un percorso di autobus molto frequentato dai turisti per restituirlo ai residenti.

Recente anche la protesta dei cittadini delle Canarie, preoccupati dalla quantità di turisti in arrivo.

“La destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta è sicuramente una chiave per attenuare il nodo overtourism. Sotto questo profilo è indispensabile formare il trade attraverso una serie di attività. Come ente del Turismo parteciperemo alle fiere di settore – saremo presenti alla prossima edizione di TTG Travel Experience -, lanceremo un roadshow programmato per novembre e proseguiremo con il progetto di formazione online Spain Specialist a cura di Turespaña”. I.C.