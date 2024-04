Lupo, Nuovevacanze: “Per crescere occorre cambiare passo”

“Se non si cambia, si rischia di scomparire”. Corrado Lupo, amministratore delegato di Nuovevacanze, lancia un messaggio preciso al mercato.

“I dati numerici parlano chiaro: dopo le oltre mille chiusure nel 2022, e le 400 nel 2023, quale sarà il destino del 2024? In un’era dove tutto è digitale, veloce, istantaneo, in real time e dove ci si interfaccia con competitor sempre più smart e irraggiungibili, anche un’agenzia, per restare in sintonia con le aspettative e le necessità dei potenziali clienti, deve poter essere in grado di trarre il massimo vantaggio dal digitale, anche nell’offerta del prodotto. Se negli anni precedenti l’essenziale era essere riconoscibili online, con un sito vetrina, nel 2024 non è più sufficiente avere soltanto una presenza online. Il cliente vuole tutto e lo vuole subito, e spesso riesce ad arrangiarsi anche in autonomia grazie a molti competitor spesso più convenienti e duttili”.

È questo il nodo che l’agenzia deve, secondo Lupo, sciogliere “rendersi una competitor dei competitor, con un proprio format di e-commerce, dove l’esperienza, le idee e il cuore dell’agente di viaggi si compenetrino con la tecnologia. Ragionando in quest’ottica, non è l’agente che è destinato a scomparire, ma è l’agenzia che si deve rendere smart, attraverso un e-commerce dal volto umano e una forte presenza online e d’impatto. Il costo può essere un limite, ma la serializzazione di alcuni processi può aiutare ad abbatterlo. Questa è stata la scelta di Nuovevacanze. Il modello di business del network ha nel suo dna una forte impronta digitale, che include un site builder, con la possibilità di avere anche un e-commerce attivo sul sito della singola agenzia”.

Analisi di settore e studi statistici mettono in evidenza che fattori che faranno sempre più la differenza sono esperienza nel settore e strumenti innovativi. “Per essere in linea con l’evoluzione del mercato, la possibilità di avere un sito internet vetrina, con un e-commerce attivo e di facile uso, è quindi un modello interessante per il turismo intermediato di domani, sia che si faccia parte di un network come Nuovevacanze sia che si operi individualmente. E se non si cerca di pensare correttamente al futuro, si rischia di chiudere” conclude Lupo.