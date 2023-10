Bluserena pronto alla stagione invernale con il rinnovato Hotel Sansicario Majestic

09:25

Focus sul rinnovato Hotel Sansicario Majestic per Bluserena Hotels & Resorts. Il gruppo alberghiero si prepara ad approdare in fiera a Rimini per il prossimo TTG Travel Experience dall’11 al 13 ottobre, dove verranno presentate al mercato le novità di prodotto in arrivo.

“L’estate di Bluserena si è chiusa registrando una significativa crescita del fatturato, al di sopra delle stime di inizio anno sia nel segmento leisure che in quello mice. – evidenzia il ceo Marcello Cicalò (nella foto) - Un grazie di cuore va a tutto il team Bluserena, una squadra di persone entusiaste, competenti, innamorate del proprio lavoro”.



Per quanto riguarda il Majestic, questo aprirà al pubblico il prossimo 21 dicembre dopo un restyling che porterà l’hotel a rispecchiare la nuova brand identity di Bluserena. Tra gli interventi, spiega l’azienda, “nuove camere ancora più confortevoli, tra cui le new entry Romantic Suite per soddisfare anche il segmento coppie; spazi comuni luminosi; food outlet dal design essenziale e moderno, ma con raffinati tocchi in perfetto stile alpino, e i consueti servizi per le famiglie e i piccoli ospiti”.