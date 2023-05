di Isabella Cattoni

10:54

Tredici strutture, di cui 12 al mare e una in montagna; 4mila 200 camere; un milione 200mila pernottamenti nel 2022: 90 milioni di euro fatturati nel 2022 e 55 milioni investiti nella ristrutturazione di cinque resort. I numeri evidenziati dal ceo di Bluserena, Marcello Cicalò (nella foto), non lasciano spazio ai dubbi: dall’ingresso del fondo spagnolo Azora nel capitale avvenuto a fine 2021 i piani di sviluppo della catena sono ambiziosi.

“Azora intende investire molto in Italia e ha scelto Bluserena per sviluppare il progetto. Gli step principali riguardano rebranding del marchio, acquisizione di nuovi asset (si guarda ad esempio all’Emilia Romagna) e riposizionamento dei prodotti”. In questo senso, Cicalò apre anche al segmento lusso: “Lavoreremo anche su un brand diverso, che risponda alle esigenze del target lusso. Al momento, su 4mila 200 camere totali, quelle di lusso sono circa 250, concentrate nelle due strutture 5 stelle che contribuiscono a formare il polo dell’Ethra Resort in Puglia. L’obiettivo è quello di virare anche in direzione del top di gamma”.



Cicalò riconferma poi i valori chiave di Bluserena: “Continuiamo a essere un brand di riferimento per le famiglie e per il turismo leisure, che restano il nostro core business. Con la campagna #lavacanzacheresta abbiamo voluto spingere sull’acceleratore della promozione nel Nord Italia. Al momento, sul 95% di clientela italiana circa l’85% proviene dal Centro Sud, ragion per cui miriamo al bacino di sviluppo del Nord".



Fra gli obiettivi in agenda anche l’allungamento della stagionalità: “Vorremo prolungare già quest’anno la stagione da 120 a 140 giorni, puntando anche sui mercati stranieri e sugli incentive”.



Intanto, grazie anche all’elevata percentuale di repeater – “circa il 40%”, come conferma il direttore sales & marketing del Gruppo, Maria Antonella D’Urbano – l'obiettivo è quello di mantenere il volume di crescita registrato lo scorso anno.



“Attualmente - chiude Cicalò - abbiamo prenotazioni in aumento del 25% sul 2022. I segnali sono positivi e l’occupazione media dell’87% che registriamo nelle nostre strutture ci fa ben sperare in un altro anno favorevole”.