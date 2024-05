Gruppo Tui, ricavi in ascesa: il bilancio e le previsioni 2024

Continua a crescere il giro d’affari di Tui Group, che ha chiuso l’ultimo trimestre con 3,6 miliardi di euro di ricavi, a più 16% sullo stesso periodo dello scorso anno, e un totale di 2,8 milioni di clienti, in aumento di 14 punti percentuali. A registrare le migliori performance le business unit relative alle crociere e agli alberghi, mentre sul corto e medio raggio i risultati migliori sono stati registrati dalle Canarie e dall’Egitto.

L’exploit della divisione alberghiera

In particolare la divisione alberghiera, come scrive lechotouristique.com, ha riportato un fatturato trimestrale di 247,3 milioni di euro, il più alto mai registrato nel periodo. “Questo trend positivo è dovuto a un aumento del 9% del numero di notti (7,6 milioni) e a un pricing più elevato” afferma il gruppo. I principali marchi alberghieri di Tui, e in particolare Riu, hanno vissuto un’attività “generalmente solida da un punto di vista operativo” durante il periodo.

“Il modello di business del gruppo gli consente di spostare in modo flessibile la capacità dal Mediterraneo orientale a quello occidentale” ha poi affermato Tui riferendosi alla situazione incerta nella regione del Mar Rosso.

“I primi due trimestri dell’anno finanziario - ha commentato ha affermato il ceo Sebastian Ebel - sono stati molto positivi dal punto di vista operativo. Ciò dimostra chiaramente la resilienza del nostro modello di business”.

Le previsioni per il 2024

Per il 2024 il gruppo “continua ad aspettarsi un buon anno nel suo complesso”, soprattutto dopo la stagione invernale, che ha visto un totale di 5,1 milioni di clienti, 700mila in più rispetto al 2023, con le Isole Canarie, Egitto e Capo Verde nell’olimpo delle mete più gettonate. A oggi circa il 60% della capacità estiva è già stato venduto, nonostante i prezzi in aumento di 4 punti percentuali sul 2023.