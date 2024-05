United, un altro Boeing costretto a rientrare in aeroporto per un guasto

Di nuovo un Boeing, di nuovo di United Airlines. Un B787 Dreamliner, partito oggi da Singapore, è stato costretto a rientrare in aeroporto dopo pochi minuti di volo per un guasto a un motore.

Sull’aeromobile, riporta simpleflying.com, sarebbe stato scoperto un foro nella cappottatura che riveste il motore sinistro.

Per il vettore si tratta del secondo guasto riscontrato su un Boeing in due settimane. La scorsa settimana un aeromobile in partenza dal Giappone è stato costretto a rientrare in aeroporto per un problema ai flap.