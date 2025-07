Going cresce in Grecia: l’Amada Colossos Resort entra nell’offerta

L’Amada Colossos Resort, il 5 stelle che sorge sulla celebre spiaggia di Kallithea a Rodi, entra nell’offerta di Going.

Il resort entra dunque nella programmazione ‘Grecia 2025’ del tour operator e “rappresenta la sintesi della Going Stylosophy - riporta una nota dell’operatore -: un’accoglienza curata in ogni dettaglio, attenzione ai diversi target e con l’Amada Colossos una visione responsabile dell’ospitalità”.

L’Amada Colossos si propone come una soluzione trasversale in grado di rispondere alle esigenze sia delle coppie che delle famiglie. “Tutto è progettato per rispondere in modo specifico alle esigenze dei due pubblici - precisa il comunicato -: un’area del Main Restaurant è riservata agli adulti che desiderano privacy e tranquillità anche durante i pasti, mentre una sezione della piscina principale – una delle tre presenti – è riservata esclusivamente agli over 16, con bar a bordo vasca”.

Per le famiglie, il resort mette a disposizione un’area dedicata con kids club, piscina separata e un parco acquatico con cinque scivoli, articolato per fasce d’età: bambini, adolescenti e adulti.

Sul fronte della sostenibilità, l’Amada Colossos ha ottenuto la certificazione internazionale Travelife Gold per la sostenibilità delle strutture ricettive, a cui si aggiungono tre certificazioni Iso a garanzia della qualità e delle pratiche ambientali adottate.