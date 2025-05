Going Roadshow, l’America esperienziale in sette tappe

Arriva a conclusione il roadshow organizzato da Going per presentare le ultime novità relative agli Stati Uniti. Il percorso formativo itinerante si è svolto fra Bari, Roma, Catania e Ragusa, Treviso, Brescia e Torino. Numerosi i partner di questa edizione: Air Europa, Air France/Klm/Delta Air Lines, Brand Usa, Colorado Tourism, Disney Destinations, Europ Assistance, Ita Airways, Great America West, Hertz, Msc Crociere, United Airlines e Visit Denver.

In particolare, Going è distributore ufficiale per l’Italia del parco Walt Disney World di Orlando e dedica parte della programmazione 2025/26 a soggiorni esclusivi all’interno del resort, completabili con estensioni su misura in Florida e oltre.

Ad esempio, in evidenza itinerari ispirati allo stargazing alla ricerca delle Dark Sky Areas degli Stati Uniti. Nei tour che vanno a intercettare la nuova frontiera di appassionati di natura incontaminata e cieli stellati ci sono Arizona, Utah e Texas, sulla scia di un trend che vede il 61% dei visitatori dei parchi partecipare ad attività legate al cielo notturno, come programmi di astronomia e osservazione delle stelle.

Durante il roadshow, focus anche sulle crociere Msc in un momento storico in cui la compagnia schiera la più ampia programmazione di sempre oltreoceano, con sette navi posizionate tra Caraibi e Nord America. In questo caso, Going4Cruise ha presentato i pacchetti Stay & Cruise abbinati alle partenze delle navi.

A supporto dell’iniziativa, Brand Usa ha aggiornato gli agenti di viaggi italiani sugli eventi previsti per il 2026, tra cui il Centenario della Route 66 e la FIFA World Cup.

Il Going Roadshow Stati Uniti 2025 non si è limitato a proporre prodotti, ma ha voluto rafforzare il ruolo delle agenzie nella narrazione di un’America diversificata, accessibile e costruita su misura. In un contesto di crescente digitalizzazione, resta la sfida di trasformare la formazione in fidelizzazione. Un obiettivo che passa attraverso la conoscenza approfondita delle nuove esigenze dei viaggiatori, in cerca non solo di mete iconiche, ma di esperienze tematiche, slow e personalizzate.