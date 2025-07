Nuove rotte di collegamento fra l’Europa e i Caraibi in versione charter. È l’offerta di Euroairlines Group che a partire da ottobre, mette a disposizione di viaggiatori e tour operator un'ampia gamma di voli diretti e combinati da Bruxelles (Belgio) e Parigi (Francia) verso due delle destinazioni più ambite dell’area caraibica: Cancún (Messico) e Punta Cana (Repubblica Dominicana).

La ​​compagnia aerea ha iniziato a vendere questi voli tramite tutte le agenzie di viaggio accreditate IATA, con tariffe speciali disponibili per i tour operator che desiderano creare pacchetti vacanza su misura.

I voli da Bruxelles a Cancún inizieranno il 23 ottobre 2025. I viaggiatori che desiderano volare da Bruxelles a Punta Cana potranno farlo ogni venerdì a partire dal 24 ottobre 2025.

L'offerta è ulteriormente potenziata con un'ulteriore rotta settimanale da Parigi a Punta Cana, operativa ogni sabato. Questa iniziativa offre ai passeggeri la flessibilità di progettare itinerari in base alle proprie preferenze, ad esempio partendo da Bruxelles per Punta Cana con un volo diretto il venerdì e tornando via Parigi il sabato, oppure iniziando il viaggio nella capitale francese e tornando senza scalo a Bruxelles.

“Queste nuove rotte da due capitali europee rappresentano un passo fondamentale per rafforzare la connettività diretta con Cancún e Punta Cana” ha dichiarato José Luis Benito, sales manager di Euroairlines Group. “La domanda di rotte per i Caraibi continua a crescere e la nostra missione è fornire soluzioni di viaggio completamente adattate alle esigenze dei nostri clienti”, ha aggiunto Jan Philipp, key account manager per l'Europa di Euroairlines.

I voli sono progettati per offrire la massima flessibilità e comfort. I passeggeri possono viaggiare senza bagaglio da stiva o portare fino a quattro valigie e usufruire di una gamma completa di servizi aggiuntivi come il trasporto di tavole da surf, attrezzatura da golf o da immersione e opzioni di comfort a bordo personalizzabili.