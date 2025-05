Un nuovo ingresso nel Mediterraneo di Going Resort. In prossimità dell’inizio dell’estate, l’operatore di Msc Cruises ha inserito in programmazione il Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa, struttura a cinque stelle che si affaccia sulla spiaggia di Volakias, nella costa Nordorientale di Creta.

In questo modo, il tour operator rafforza la presenza nelle isole greche, puntando su un prodotto di alta gamma adatto a famiglie, coppie e viaggiatori amanti della vacanza attiva. “L’ingresso del Minos Imperial nel portafoglio Going Resort è una scelta strategica - commenta Beppe Pellegrino, direttore di Going Resort -, perché ci consente di offrire una soluzione di qualità superiore su una destinazione molto richiesta come Creta, con servizi in grado di soddisfare una clientela trasversale. La nostra selezione punta a valorizzare strutture in cui una raffinata ospitalità locale si coniuga con standard internazionali”.

Le connessioni

Per raggiungere la struttura nell’estate 2025 il piano voli prevede collegamenti diretti da giugno a fine settembre da Roma Fiumicino, il sabato, e da Milano Malpensa, sia il sabato sia la domenica.

La programmazione del Minos Imperial prevede inoltre la possibilità di prenotare soggiorni liberi in formula à la carte, abbinati a voli di linea o low-cost. Un’opzione che permette di partire da altri aeroporti italiani e di effettuare soggiorni di durata variabile, oltre la classica proposta settimanale.

Tra i plus del resort, 11 piscine - di cui 6 accessibili a tutti, 4 dedicate a famiglie e bambini, una riservata esclusivamente agli adulti -, 60 piscine private distribuite tra le sistemazioni di livello superiore; e 1.200 postazioni prendisole. A ciò si aggiungono un lazy river (percorso d’acqua sul quale si galleggia con salvagenti) e scivoli d’acqua, una palestra climatizzata, campi da tennis, beach volley e un ricco ventaglio di attività sportive e acquatiche, oltre a club per bambini Joyland e a un programma quotidiano di spettacoli e intrattenimento soft.

Punto forte è, però, la ristorazione, con 18 outlet food & beverage tra ristoranti, taverne e cocktail bar. Gli ospiti possono scegliere tra il ristorante principale a buffet, il Mosaic Brasserie, e cinque ristoranti à la carte che propongono cucina greca, italiana, americana e barbecue all’aperto, ideali nelle serate estive. Come di consueto per i Going Resort, è incluso nel pacchetto settimanale la formula dine around che consente di cenare tre volte in un ristorante alternativo, previa prenotazione.

Non mancano bar a bordo piscina e sulla spiaggia per snack e drink durante il giorno, mentre al tramonto un Chill Out Bar, riservato agli adulti.

Come per tutte le strutture Going Resort, la programmazione per il Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa include pacchetti con voli diretti, trasferimenti e assistenza dei Going Ambassador. Sull’App What’s Going On è possibile prenotare le attività on demand come ‘Sunset live yoga’, una lezione accompagnata da musica; ‘Dedica live’ per richiedere una dedica durante i concerti dal vivo che si tengono nella struttura; e ‘Anniversary ON’ per festeggiare le ricorrenze.