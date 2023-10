12:33

Il Gruppo Hilton spinge l’acceleratore sul nostro mercato. Ultima tappa dei piani di sviluppo nel nostro Paese, il Grand Hotel Puccini di corso Buenos Aires a Milano, che nel 2025 riaprirà sotto le insegne di Hilton. Il marchio scelto sarà Tapestry. La struttura, a due passi dal Teatro Puccini, è stata rilevata nel 2019 da Singapore First Sponsor per 9,3 milioni e ora è pronta a ripartire. “Offrirà un esperienza unica nel suo genere” ha detto David Kelly, senior vice president per l’Europa Continentale di Hilton in un’intervista rilasciata a Milano Finanza.

Sempre a Milano, con il marchio Hampton by Hilton, è fresco di firma l’accordo per l’hotel Arizona in zona Certosa, che rafforzerà la presenza del gruppo nel capoluogo lombardo dove ha già cinque hotel aperti e tre in partenza.

E’ recente poi la notizia della prima apertura nel Paese del brand di lusso LXR Hotels & Resorts di Hilton, sul lago di Garda con il Grand Hotel Gardone.



“Sempre mercoledì scorso abbiamo poi inaugurato a Roma l’hotel La Lama, affiancato a La Nuvola di Fuksas nel quartiere Eur” aggiunge Kelly. La struttura appartiene a Icarus, che già opera con l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden Inn Rome Airport.

“Spesso i nostri partner operano con noi su più strutture - aggiunge Alan Mantin, managing director development southern Europe di Hilton - a dimostrazione di quanto sono soddisfatti del nostro lavoro”.



Gli hotel già aperti in Italia dal gruppo sono 31 e i piani prevedono di arrivare a 43 nei prossimi anni, con 12 nuove aperture da avviare. “Tra le nuove aperture in programma ci sono anche Padova, Bologna e Milano Malpensa” aggiunge Kelly.



Rispetto al 2007, quando Balckstone rilevò il gruppo valutandolo 25 miliardi di dollari, oggi a New York la quotazione di Hilton supera i 39,8 miliardi. Il primo trimestre si è chiuso con un Ebitda di 641 milioni di dollari, in crescita del 43% e il secondo a 811 milioni. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dati del terzo trimestre che si preannunciano positivi. “Continuiamo a registrare un andamento positivo del turismo e degli eventi congressuali - dice Kelly -. L’Italia sta crescendo molto come anche altri mercati europei, dalla Spagna alla Francia oltre a Polonia, Turchia o Germania. La scorsa estate la Penisola è stata tra le mete preferite dei tanti clienti statunitensi che sono i membri del programma di fidelizzazione Hilton”.