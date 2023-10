BWH Hotels Italia e la blockchain di Takyon: arriva Be-Tak per la rivendita dei voucher

15:55

BWH Hotels Italia si allea con Takyon, la startup che, avvalendosi della blockchain, rende rivendibili le prenotazioni alberghiere non modificabili. Insieme lanciano ‘Be-Tak’ - Transferable Accommodation Key -, strumento che permette di rivendere i voucher prepagati, per una o due notti a data aperta, per soggiornare negli hotel italiani del gruppo.

Be-Tak può essere rivenduto dal cliente attraverso la piattaforma Takyon. E la prenotazione può essere effettuata contattando il numero verde BWH.



In merito all’operazione Stefano Lombardi, director of Dev & Digital Ecosystem di BWH Hotels Italia, spiega che “abbiamo colto l’opportunità che Takyon ci offre nel testare una nuova modalità di prenotazione. Cerchiamo costantemente soluzioni al servizio dei nostri ospiti che sappiano valorizzarne l’esperienza anche in ambito digitale”.



Una sorta di ‘passe-partout’ per tutti gli hotel del Gruppo, Be-Tak è facilmente declinabile a seconda delle esigenze del viaggiatore, fungendo da idea regalo o utile strumento in caso di viaggi di lavoro organizzati all’ultimo.



“Siamo fieri di questa importante partnership, uno straordinario traguardo raggiunto ad appena un anno dalla nascita di Takyon. Stiamo creando un nuovo standard delle prenotazioni e collaborare con un partner di questo calibro conferma che la nostra soluzione basata su tecnologia Blockchain è pronta per un’adozione sempre più massiva – commenta Antonio Picozzi, ceo di Takyon -. Stiamo proseguendo a passo spedito nella sfida di cambiare le regole del gioco, creando un nuovo mercato nel quale è possibile rivendere le prenotazioni, oggi quelle alberghiere, domani tutte: treni, aerei, crociere, traghetti e pacchetti turistici. Siamo solo all’inizio e presto annunceremo altre novità”.