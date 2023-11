Atmosphere Core, l'Oblu Nature Helengeli by Sentido riapre rinnovato

17:35

Aria di rinnovamento per il gruppo Atmosphere Core, che prosegue nel progetto di espanzsione. L’ultimo tassello riguarda l’Oblu Nature Helengeli by Sentido, completamente ristrutturato e presentato ai tour operator durante un evento organizzato a Borgo Ramezzana.

Pubblicità

Atmosphere Core, che compie 10 anni, è un gruppo alberghiero che si impegna nel far scoprire qualcosa di nuovo ad ospiti e business partner all’insegna delle esperienze esclusive.

Il gruppo attualmente gestisce otto resort alle Maldive e da poco anche otto in India. Cospicui gli investimenti riservati agli eventi dedicati al segmento trade, con l’organizzazione di appuntamenti per presentare le strutture ai business partner.



In dettaglio, il resort Oblu Nature Helengeli by Sentido è stato chiuso lo scorso maggio per ristrutturazione completa e verrà riaperto il 21 dicembre prossimo. A presentarne gli aspetti salienti, il vice president sales&marketing Silvia Collepardi e il director of sales Southern Europe Josè Gregorio Manzo.

La ristrutturazione ha consentito di aggiungere 40 water villas con piscina, trasformare le Beach Villas in Family Beach Villa Two Bedroom, aggiungere la piscina in alcune delle Deluxe Beach Villa per un totale di 152 suite.

L’offerta del resort si è arricchita di un kids club per rendere anche Helengeli più family friendly; ai due ristoranti già presenti è stato aggiunto Raaga Route, ristorante di cucina indiana progressiva.



L’evento è stato anche occasione per annunciare l’entrata in Atmosphere Core di otto nuove proprietà in India e punta ad arrivare a 25 entro il 2025, con il lancio di 3 marchi e 8 resort in 10 anni.

Il gruppo aprirà quindi la sezione Atmosphere Core India, Nepal, Sri Lanka e Bhutan: l’azienda vivrà un’importante espansione in Asia meridionale.