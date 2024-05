Air Transat, tornano i collegamenti da Venezia per Toronto e Montréal

Riprendono i voli diretti Italia-Canada di Air Transat dall’aeroporto di Venezia. Dal 4 maggio la compagnia aerea collegherà lo scalo con Toronto, e dal 6 maggio con Montréal fino a ottobre.

Per l’estate 2024 il vettore offrirà un volo in più da Venezia a Toronto, portando così a due le frequenze settimanali verso la città. Due saranno anche le frequenze settimanali per Montréal.

“L’aeroporto di Venezia rappresenta un punto di riferimento consolidato per Air Transat e continua ad essere strategico per lo sviluppo del bacino del Nord Est - commenta Tiziana Della Serra, md di Rephouse Gsa – per questa estate abbiamo la novità del raddoppio dei collegamenti da Venezia a Toronto. Nel dettaglio, i voli Venezia-Toronto ripartono sabato 4 maggio, con un volo a settimana il sabato; e dall’11 giugno, 2 voli settimanali sabato e martedì; la rotta Venezia-Montréal riparte lunedì 6 maggio, con un volo settimanale il lunedì; e dal 14 giugno saranno 2 i voli settimanali, lunedì e venerdì”.

“Tutti i voli da Venezia - precisa - partono alle 13 circa e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso il Sud del Canada” e “ sono disponibili in Gds”.

Le rotte saranno servite con Airbus A330-200 o Airbus 330-300.