Roma sorpassa Londra nella tariffa media alberghiera nel 2023. Lo evidenziano i monitoraggi Str Costar, che mostrano una tariffa media a Roma per il 2023 di 254 dollari, in crescita del 53% sul 2019, superiore a quella di Londra, storicamente sempre più alta, che invece lo scorso anno si è fermata a 245 dollari.

A guidare il ranking delle città con la tariffa media alberghiera più alta nel 2023 è Parigi, che mantiene il suo primato fra le capitali europee in termini di Adr, con un prezzo medio per camera di 360 dollari, in crescita del 55% rispetto al 2019.

Milano resta indietro, con un Adr di 220 dollari nel 2023.