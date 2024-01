Onyx Hospitality Group, 3 nuove aperture in Malesia nel 2024

17:29

Onyx Hospitality Group annuncia l'inaugurazione di tre nuove proprietà nel corso del 2024. A crescere, il portfolio delle strutture che l'azienda possiede in Malesia, con un'attenzione a tutti i segmenti turistici: mice, leisure e 'bleisure'.

Pubblicità

La collezione si arricchirà, dunque, con OZO Medini, Shama Medini e Shama Suasana Johor Bahru così da giungere a un totale di 7 proprietà entro fine anno rendendo la destinazione il primo Paese a ospitare tutti e tre i brand del gruppo (Amari, la cui apertura più recente è quella dell'Amari Spice Penang nel 2022; OZO, già presente con George Town Penang; e Shama, al debutto con appartamenti elegantemente arredati e forniti di servizi personalizzati).



Come riporta breakingtravelnews.com, l'obiettivo di Onyx Hospitality Group - che oggi firma già 44 strutture - è quello di posizionarsi come 'The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia', operando con oltre 50 proprietà entro il 2025 e con 70 entro il 2028. G. G.