Barceló firma un nuovo hotel alle Canarie: l'Occidental Las Canteras

15:50

Barceló si espande alle Canarie siglando un nuovo hotel sulla spiaggia di Las Canteras, considerata una delle migliori spiagge urbane d’Europa, a Las Palmas, capoluogo di Gran Canaria.

A soli 100 metri dal lungomare della spiaggia l'Occidental Las Canteras, 4 stelle, ha 79 camere e un’offerta gastronomica declinata in diverse opzioni, tra cui il ristorante a buffet, l'O! Market e il rooftop Las Canteras, quest'ultimo con una terrazza vista mare.

La strategia ESG

La priorità è data ai prodotti locali e del territorio grazie all'utilizzo di fornitori locali, sia per rafforzare l'economia locale, sia per ridurre l'impatto ambientale grazie all'approvvigionamento a km0. Una politica che ricalca le linee guida della strategia ESG Barceló ReGen, volta a promuovere l'impatto positivo dei suoi hotel sulle destinazioni. L’hotel dispone anche di una terrazza con piscina, di una palestra e di un'area lobby per riunioni di lavoro.