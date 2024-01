I piani del Gruppo Barceló, in ballo investimenti per 500 milioni di euro

11:04

Il Gruppo Barceló chiude un 2023 positivo e si appresta a ulteriori investimenti, soprattutto nel campo alberghiero. “C’è stata una piena ripresa dell’attività alberghiera - spiega il copresidente del gruppo, Simón Pedro Barceló - con risultati record e un recupero dei viaggi ai livelli del 2019. Chiudiamo il 2023 con un ebitda positivo anche per Ávoris, molto piccolo, ma che rappresenta un cambio di segno".

Il tour operator del gruppo Barceló dice quindi finalmente addio a un triennio di perdite milionarie e, come aveva anticipato il copresidente, chiude il 2023 con un ebitda previsto vicino ai 10 milioni di euro.

"Finché manteniamo i risultati al livello attuale o li superiamo - aggiunge il copresidente inun'intervista a Hosteltur - investiremo soprattutto negli hotel e secondariamente nei viaggi, come conseguenza dei risultati positivi che ci aspettiamo nel 2024".

Simón Pedro Barceló ha anticipato che gli investimenti potrebbero avvicinarsi ai 500 milioni di euro.



Le aree di investimento

Nel campo dell’ospitalità alberghiera, oltre alla Spagna “che continuerà a essere una destinazione importante per noi” il gruppo vede Marocco e Messico come Paesi fondamentali per il suo sviluppo. Tra le altre destinazioni in primo piano Zanzibar, dove il gruppo ha già dei terreni e prevede novità tra quest’anno e il prossimo, e l’Arabia Saudita, dove “siamo molto vicini a poter annunciare una nostra presenza”.