Barceló presidia il Marocco, 80 milioni di euro per due new entry

11:29

Un investimento di 80 milioni di euro per due hotel a cinque stelle. Barceló Hotel Group continua a rafforzare la sua presenza in Marocco acquisendo e ristrutturando due alberghi a Casablanca e Rabat. Con queste acquisizioni il gruppo diventa il player spagnolo con più presenze in Marocco, dove allo stato attuale gestisce 8 hotel in sei città, per un totale di 1600 camere.

Le due new entry, precedentemente gestite con il marchio Farah, saranno completamente trasformate; l’hotel di Casablanca arriverà a disporre di 279 camere, quello di Rabat di 192. Il primo sarà a marchio Royal Hideaway, il secondo a marchio Barceló. In questo modo Barceló Hotel Group avrà in Marocco il suo primo hotel di lusso a brand Royal Hideaway e sarà presente nel Paese con tutti i suoi quattro marchi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.



La struttura di Rabat sarà la prima del gruppo nella capitale del Marocco, principale centro amministrativo e politico del Paese. Quello di Casablanca sarà invece il terzo hotel di Barceló Hotel Group, dove la catena alberghiera gestisce già Barceló Anfa Casablanca 5* e Barceló Casablanca 4*.