Oggi poco dopo le 13 un aereo dell’Enav è andato fuori pista presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda a causa della foratura di una gomma in fase di atterraggio.

Lo scalo è rimasto temporaneamente chiuso e, come riporta l’Unione Sarda, i voli dirottati su Alghero. Non si registrano feriti. I voli in partenza sono al momento in ritardo.