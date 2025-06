Un piano da 100 miliardi in 5 anni per le infrastrutture e rafforzare la mobilità sostenibile. È la visione di Tommaso Tanzilli, presidente di FS, al Meet Forum 2025. “Abbiamo approvato un piano industriale sfidante che prevede oltre 1200 cantieri attivi, di cui 700 dedicati a nuove grandi infrastrutture”, ha spiegato.

Focus su tratte strategiche per collegare Nord e Sud: “Stiamo realizzando l’alta velocità Napoli-Bari, che permetterà di arrivare da Napoli a Bari in due ore e da Roma in tre. In cantiere anche la Salerno-Reggio Calabria e la Messina-Palermo per connettere meglio la Sicilia”.

Importanti novità anche per Firenze: “Stiamo costruendo un tunnel sotterraneo che farà diventare la stazione come Giambologna, nodo solo AV, guadagnando 20 minuti sulla tratta Roma-Milano”. Ma l’alta velocità non basta. “Nel 2023 abbiamo lanciato il progetto Treni Turistici Italiani: treni vintage, lenti, per scoprire le aree meno note del Paese, valorizzando anche il cibo locale”, ha raccontato Tanzilli.

Il turismo, per FS, è una leva strategica: “Il 13% del PIL nazionale è generato dal turismo, che con l’indotto supera il 20%. Ecco perché investiamo nella mobilità lenta, solidale e sostenibile”.