Grecia, l’exploit: 36 milioni di arrivi in un anno

Le cifre sanciscono la sua definitiva uscita dal tunnel della pandemia. La Grecia ha chiuso il 2023 con un totale di circa 36 milioni di turisti stranieri, mentre le entrare derivanti dal comparto sono arrivate e 20,6 miliardi di euro, con un incremento di 16,5 punti percentuali sull’anno precedente, che aveva già fatto segnare un record.

Secondo la Banca di Grecia gli arrivi di visitatori nel Paese lo scorso anno hanno fatto segnare un incremento del 20% sul 2022, mentre in un anno il traffico aereo è cresciuto del 12,7% e gli arrivi su strada di 34,9 punti percentuali. Tutto bene, dunque? Non proprio, dal momento che quest’anno più che mai, come fa notare lechotouristique.com, il Paese si sta trovando ad affrontare, come molti altri competitor del bacino del Mediterraneo, i ben noti problemi delle tariffe in impennata, soprattutto in isole come Mykonos e Santorini, e dell’overtourism. Proprio per contrastare quest’ultimo fenomeno il governo sta prendendo misure come la limitazione a 20mila visitatori giornalieri per il sito dell’Acropoli di Atene.