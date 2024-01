HM Hotels a Fitur con la new entry alle Canarie: il whala!tenerife

09:40

HM Hotels sbarca alle Canarie. A Fitur la catena alberghiera maiorchina ha annunciato che sarà operativa da aprile la new entry di Tenerife, l’hotel whala!tenerife ad Arona, a 500 metri da Playa de las Américas, con 193 posti.

La catena ha approfittato del suo appuntamento alla Fiera Internazionale del Turismo di Madrid per presentare anche altre novità di quest'anno, come la ristrutturazione completa del suo hotel whala!isabela, situato a Santa Ponsa, sull'isola di Maiorca, il cui upgrade lo porterà a diventare un 4 stelle, grazie a un notevole miglioramento dei suoi servizi e delle misure di sostenibilità ed efficienza energetica e all’aggiunta di 27 nuove camere alle 156 di cui dispone attualmente.



Fuori dai confini spagnoli, in Repubblica Dominicana, HM Hotels ha aperto a Bayahibe, lo scorso novembre, gli hotel HM Bávaro Beach e HM Alma de Bayahibe, che si aggiungono alle cinque strutture già operative nel Paese.