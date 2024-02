Formazione Alberghiera lancia corsi individuali modello ‘personal trainer’

21:01

Al via i corsi one to one nel settore turistico-ricettivo per contrastarne la crisi. L’idea è di Formazione Alberghiera, che lancia una serie di appuntamenti di formazione individuali, con un approccio simile a un personal trainer.

In sostanza, Maurizio Galli, accompagnato dalla sua squadra di docenti, si pone non come un semplice docente, ma come un vero e proprio allenatore per coloro che aspirano a una carriera di successo nel settore turistico ricettivo. Grazie a un approccio formativo completo, un metodo testato e una formula esclusiva di insegnamento personalizzato, con i suoi corsi offre ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per distinguersi in un mercato lavorativo in continua evoluzione.



Dai fondamenti della gestione alberghiera al revenue avanzato, le lezioni mirano a potenziare le capacità professionali per affrontare le sfide del settore, mediante la trasformazione della formazione in consulenza, per promuovere l'autonomia delle persone e delle aziende nell’attuale scenario lavorativo.