Numa Group, l'espansione europea: le new entry di Parigi e Copenaghen

10:53

Ha superato i due miliardi di euro il patrimonio gestito da Numa Group, la piattaforma di ospitalità europea completamente digitale, che ora conta 5.850 unità in 32 città e 14 Paesi.

Nel 2022 Numa aveva 3.000 unità in 8 Paesi ma, dopo l’ingresso in Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Svizzera, insieme all’espansione nei mercati già sviluppati, lo scorso anno ha quasi raddoppiato il numero di strutture del suo portfolio. “La nostra missione - spiega Christian Gaiser, ceo e co-fondatore - è creare una categoria completamente nuova nel settore dell’ospitalità, che soddisfi le esigenze dei viaggiatori moderni. La nostra performance eccezionale ci ha aiutato ad attrarre nuovi investitori in Numa. Il gruppo ha portato avanti la sua rapida crescita nel 2023 e, insieme al team Yays, prevediamo di accelerare in modo ulteriore la nostra crescita in Europa anche nel 2024”.



Il debutto in Francia e Danimarca

Numa si è espansa in Francia con la sua prima proprietà nel centro di Parigi. L’ex hotel, che dispone di 40 unità e 78 letti, è situato tra il Canal Saint-Martin e il Parc des Buttes Chaumont.



Nel cuore di Copenaghen, la prima proprietà Numa in Danimarca è stata sviluppata in collaborazione con Invesco Real Estate, il gestore di investimenti immobiliari a livello globale da 90 miliardi di dollari.