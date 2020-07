Estate 2020: il mare Italia fra staycation e day use

10:42

Staycation, day use e effetto cocooning. Sono queste le tre caratteristiche principali della stagione estiva 2020 secondo l’Osservatorio delle destinazioni balneari firmato da Jfc di Massimo Feruzzi.

La situazione estiva, figlia della pandemia, vede infatti gli italiani alla ricerca di località vicine, conosciute, facilmente raggiungibili e con caratteristiche di familiarità: tutti fattori che incidono su una positiva percezione di sicurezza, non solo sanitaria.



Ma non solo: aumenta la vocazione escursionistica degli italiani che durante i fine settimana si spostano verso le località turistiche per trascorrere una giornata fuori casa. Si tratta, in questo caso, di un surrogato di vacanza, perché vissuto in località turistiche ma per periodi brevissimi, creando spesso la sensazione – errata – che la località sia piena di turisti.



Infine, cresce la ricerca di luoghi chiusi e sicuri, come in un nido. Da qui l’impennata delle richieste di villette ed appartamenti in affitto, come pure la riscoperta/riutilizzo delle seconde case di proprietà.



Partendo da questi desideri, l’osservatorio inquadra la situazione delle località balneari italiane, nelle quali il 22,6% delle strutture ricettive alberghiere non aprirà, il 19,4% dei ristoranti non aprirà e anche una quota degli stabilimenti balneari (il 13,6%), come pure la maggior parte dei locali da ballo e discoteche (56,6%) terrà le porte chiuse.



Il fatturato complessivo del balneare italiano, partendo da questi presupposti, sarà quindi estremamente ridotto: nell’estate 2020 le previsioni indicano 18 miliardi 573 milioni di euro con l’income generato dalla clientela italiana pari a 17 miliardi 378 milioni, mentre la clientela straniera produrrà 1 miliardo 195 milioni di fatturato con un calo complessivo del -41,7%, se comparato ai 31 miliardi 857 milioni realizzati dal comparto nell’estate 2019.