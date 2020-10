Isola di Albarella guarda al Mice per il turismo fuori stagione

19:30

L’isola di Albarella apre al turismo fuori stagione. Per diversificare, la destinazione guarda al Mice, proponendosi come meta ideale per il team building e i meeting aziendali in sicurezza.

La destinazione offre un ampio portfolio di soluzioni 'en plein air' e 'in-door', per eventi organizzati in completa sicurezza, secondo le norme anti-Covid-19. Tra queste: un ampio centro congressi; una villa storica per cene di gala ed eventi; campo da golf a 18 buche; 24 campi da tennis, area per tiro con l'arco; attrezzature per kite, surf e sup; piscina olimpionica e percorsi per ciclismo, running, nordic walking e semplici passeggiate. E ancora laboratori di cucina e altre attività per il team building.



Hotel

L'Isola di Albarella, ad accesso limitato e controllato, dispone di due hotel quattro stelle e di una varietα di case a schiera e appartamenti ideali per ospitare gruppi ed eventi aziendali.



La sala congressi presso l'Hotel Capo Nord può accogliere fino a 180 persone.