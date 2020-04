Il piano di Albarella per riaprire in sicurezza: da maggio le prime mosse

15:33

È ai nastri di partenza il piano dell’isola di Albarella per riaprire i suoi spazi al turismo già nella fase 2, che dovrebbe partire con il mese di maggio.

È stato elaborato un piano dal Covid Manager e da una task force di esperti per permettere ai turisti di godere delle attrazioni dell’isola senza rinunciare alla sicurezza.



Il programma prevede a maggio l'inaugurazione del parco giochi AlbarellaLand (inizialmente prevista per Pasqua): l'area gioco infatti garantisce il distanziamento tra le attrazioni, che saranno tutte igienizzate, collocate in un'area verde dell'Isola senza problemi di assembramento, e anche gli elementi di arredo come panchine e tavoli per le famiglie sono collocati in modo da rispettare distanze e misure di sicurezza. Gli accessi, inoltre, potranno essere scaglionati grazie alla collaborazione dell'animazione per i bambini e le famiglie, che vigilerà anche sul rispetto di regole ben definite stabilite dai protocolli.



Anche il fitness per gli adulti è garantito, ovviamente in forma individuale: si potrà praticare il triathlon (contando sulle piste ciclabili e i percorsi attrezzati per la corsa) il duathlon, il tiro con l'arco, il golf, il pattinaggio, l'equitazione e l'allenamento funzionale. Il nuoto è praticabile nelle acque libere del mare e dei fiordi, mentre si è ancora in attesa di capire come sarà possibile accedere alle piscine.



Per quanto riguarda la spiaggia, inoltre, saranno garantiti fino a 40 metri quadri per ombrellone.