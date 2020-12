Explora: campagna per il turismo in Lombardia

13:27

Regione Lombardia ed Explora promuovono la campagna di comunicazione “Vorrei la vedessi come me. Ogni giorno”, per la valorizzazione turistica sui mercati nazionali e internazionali. Una campagna che punta sull’utilizzo di speciali Ambassador della destinazione che, attraverso un racconto personale, guidano il turista alla scoperta di una Lombardia talvolta inedita.

Le foto e i video realizzati nell’ambito della campagna, si legge su Hotelmag, sono messi a disposizione per l’utilizzo nell’ambito di iniziative, di progetti ed eventi volti alla valorizzazione e alla promozione turistica del territorio lombardo, promossi da soggetti terzi e in linea con le finalità istituzionali di Regione Lombardia ed Explora.



Possono farne richiesta le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, consorzi turistici e Dmo locali, Camere di Commercio, Pro loco, soggetti privati che realizzano iniziative, progetti ed eventi di interesse turistico che si svolgono sul territorio lombardo.



La richiesta può essere presentata in ogni momento dell’anno a Explora.