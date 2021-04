Marche e Lombardia unite per rilanciare il turismo

21:00

Marche e Lombardia pronte a collaborare. Nel corso del 2020, secondo i dati diffusi dalla Regione Marche, il 20% dei turisti che hanno visitato il territorio sono arrivati dalla Lombardia. Da qui l'idea di sviluppare strategie comuni per rilanciare settori come turismo, moda e design.

Verranno coinvolte eccellenze a livello internazionale per la creazione di sinergie di destagionalizzazione e di nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale. Come riporta ansa.it, Francesco Acquaroli, presidente delle Marche si è mostrato entusiasta, credendo in Milano e nella Lombardia per programmare iniziative congiunte che favoriscano l'attrazione di business partner e viaggiatori da tutto il mondo.



G.G.