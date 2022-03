Caner, Veneto: “I tornelli a Venezia non risolvono il problema overtourism”

12:27

“Non condivido l’approccio, ma è giusto che decida chi amministra”. L’assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner, non condivide l’idea di gestire gli accessi a Venezia con i tornelli alle porte della città.

Intervenendo in Consiglio regionale, in chiusura della discussione generale sul Piano strategico del turismo, l’assessore ha espresso la sua contrarietà al progetto, in quanto soluzione parziale al tema dell’overtourism. “L’approccio dei tornelli non lo condividiamo - ha affermato l’assessore, riporta l’agenzia di stampa Dire -. “Lo rispetto”, ma “non lo condivido, perché secondo me, siccome Venezia appena finisce questa situazione di crisi ripartirà, il tema dell’overtourism ci sarà e i flussi turistici dobbiamo gestirli in un’altra maniera”, ha concluso.