Venezia a numero chiuso: in arrivo il ticket di ingresso

14:01

Venezia verso il numero chiuso. La Serenissima si appresta ad accogliere i turisti solo su prenotazione e a pagamento.

Per visitare la città, riporta euronews.com, i viaggiatori dovranno acquistare un ticket online e accedere al centro passando dai tornelli.



Un’operazione che si propone di porre definitivamente una soluzione al problema dell’overtourism e dei flussi ‘mordi e fuggi’. “L’obiettivo – ha spiegato l’assessore al Turismo della città, Simone Venturini - è quello di scoraggiare il turismo di un giorno, il turismo mordi e fuggi, che arriva in un giorno e riparte nello stesso giorno, affaticando e stressando la città, e favorire invece un turismo più lento”.



Un nuovo sistema digitale, supporato da camere di sorveglianza posizionate in tutta la città, consentirà inoltre alla Polizia Municipale di monitorare costantemente i flussi.