Assoturismo: oltre dieci milioni di presenze tra Capodanno e l'Epifania

09:33

Saranno oltre 10 milioni le presenze nelle strutture ricettive italiane nel periodo compreso tra il weekend di Capodanno e quello dell’Epifania, pun dato che rappresenta un’altra boccata d’ossigeno per il turismo nazionale. A stimarlo è Assoturismo Confesercenti sulla base di un’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze.

Complessivamente, per il periodo delle feste Assoturismo stima 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021, di cui il 74% concentrato proprio nel periodo di Capodanno. Tra le caratteristiche del periodo l’aumento degli stranieri (+19,5 per cento), con un boom di francesi e tedeschi in particolare e, per il lungo raggio, Stati Uniti in primis seguiti da Canada, Brasile e Cina.



A guidare il trend di crescita saranno ancora le città d’arte, ma buoni risultati sono attesi anche dalla montagna, dalla campagna e dai laghi.