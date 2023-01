Liguria: vola l’incoming, ora si punta a destagionalizzare

13:27

Nel 2022 il settore turistico in Liguria ha fatto registrare numeri considerevoli: oltre 15 milioni di presenze, 2 dei quali nella sola città di Genova. Importanti gli incrementi delle presenze sui principali mercati europei rispetto al 2019: 240mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200mila francesi in più per 1 milione totale, 250mila svizzeri in più, per 850mila in totale, e 90mila tra belgi e olandesi in più, per un totale di 580mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli Usa, nel 2022 è stato recuperato il mercato ante-covid, con 425mila presenze pari al 2019.

“Numeri che indicano come l’obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato - ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con una regione attrattiva non soltanto nei mesi... (continua a leggere su HotelMag)