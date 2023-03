Vicolungo The Style Outlets, i nuovi store in arrivo per la primavera

08:00

Spaziano dall’abbigliamento al beauty, dagli accessori alla ristorazione le nuove aperture con cui Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets si preparano ad affrontare la primavera.

Pubblicità

Tra le novità per i visitatori di Vicolungo, lo store di L'Oréal e la boutique di occhiali da sole Sunglass Hut. Per la pausa pranzo c’è poi Emozioni d'Italia.



A queste si aggiungono le recenti aperture di NaraMilano, nota catena italiana di negozi di moda donna, e di Paul Taylor, marchio made in Italy di abbigliamento maschile.



Prevista, invece, prossimamente l’apertura della parafarmacia MediMarket, già presente anche a Castel Guelfo.



New entry in entrambi i centri di Neinver, lo store del brand californiano di abbigliamento Dockers®.



Per quanto riguarda Castel Guelfo The Style Outlets, nelle prossime settimane l’offerta commerciale si rinnoverà con l’arrivo di Botega Caffe Cacao e con il restyling dello store Levi’s.