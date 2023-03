Il nuovo turista, fra inflazione e flessibilità, nel webinar di TTG

15:35

Più fiducioso e libero di viaggiare, ma preoccupato più che in passato dall’inflazione. Ad accendere i riflettori sull’identikit del nuovo viaggiatore è stato il webinar ‘Il turismo è tornato, ma non è più lo stesso’ organizzato dalla redazione di TTG Italia in collaborazione con Unioncamere Piemonte.

“Se fino alla scorsa primavera - ha spiegato la docente e giornalista trade Paola Tournour-Viron - l’incertezza era in assoluto la sensazione prevalente, oggi abbiamo a che fare con un turista più fiducioso e più propenso a prenotare. La paura della pandemia e della guerra è scemata, lasciando il posto a un nuovo contesto emozionale, che potrebbe essere d’aiuto alle aziende del settore”.



Nonostante la riconquistata fiducia, sia gli operatori che i turisti si sentono però più incerti e vulnerabili rispetto al tema dell'inflazione che, ha sottolineato Tournour-Viron “potrebbe incidere di più di quanto abbia fatto in altri anni con problemi economici di questo tipo”. Altro punto nodale riguarda la domanda di flessibilità, a cui il viaggiatore non è più disposto a rinunciare: “Durante la pandemia i clienti hanno imparato che le strutture alberghiere possono essere più flessibili rispetto all’imposizione di caparre o di penali, quindi si aspettano che questa flessibilità continui a essere garantita”. A.D.A.