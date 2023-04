di Amina D'Addario

08:31

È la Venere di Sandro Botticelli la protagonista della nuova campagna internazionale di promozione turistica dell’Italia nel mondo. Una nuova campagna lanciata ieri a Roma dal Ministero del Turismo ed Enit e realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio.

La Venere, in veste di virtual influencer, viaggerà lungo tutto lo Stivale presentando al mondo gli scorci fortemente rappresentativi delle bellezze del Sud, del Centro e del Nord Italia, arricchendosi delle nuove tappe che la Venere compirà nei Comuni e nelle Regioni che decideranno di aderire alla campagna digitale, che vivrà nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social.



Nata da un’idea del Gruppo Armando Testa, la campagna partirà ufficialmente il 1 maggio con il claim “Open to meraviglia”. Il totale dell'investimento previsto da Enit per la campagna primavera/estate e autunno/inverno è di 9 milioni di euro e, ha spiegato l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, “si svilupperà su tutti i principali mercati maturi come gli Stati Uniti, ma andrà anche a puntare su quelli emergenti come l’indiano e l’emiratino che hanno potenzialità enormi per il nostro Paese”.



Secondo il ministro del Turismo, Daniela Santanché, la nuova strategia di comunicazione imprimerà un cambio di passo nella promozione della Penisola. “Siamo la nazione più bella del mondo ma non siamo mai stati i più bravi nel promuovere le nostre eccellenze. E poi non era mai stato fatto un video sull’Italia che grazie agli accordi con Ita Airways, Ferrovie, Rai, Netflix, Sky girerà ovunque”.