11:42

La regolamentazione degli affitti brevi torna alla ribalta.

Nel corso dell’Hospitality Forum in svolgimento a Milano è l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Lombardia, Barbara Mazzali, a sottolineare come il ministro Santanchè abbia per la prima volta impresso un cambio di passo.



"Il ministro ha convocato tutti gli assessori regionali e dal confronto è emerso un testo unico che, opportunamente rivisto e limato, avrà valore in tutta Italia. Nel giro di qualche mese il testo unico sarà pronto e finalmente uniformerà le regole" ha detto.