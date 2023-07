08:03

È Rimini la destinazione regina dell'estate. La meta romagnola conferma il suo forte appeal sul turismo tricolore, riconfermandosi prima classificata nella speciale graduatoria che incorona la destinazione balneare preferita dagli italiani contenuta nell'indagine Jfc Panorama Turismo - Mare Italia 2023.

Alle spalle di Rimini, altre due riconferme: Jesolo, che si piazza al secondo posto, e Milano Marittima, che conserva la terza piazza. Dalla quarta posizione iniziano i movimenti in classifica rispetto allo scorso anno e l'arrivo di alcune new entry.



Il resto della classifica

Quarto posto per Riccione, che sale di 3 posti in classifica; quinto per Alghero, che guadagna 5 posizioni, sesto per Gallipoli, che avanza di due piazze rispetto allo scorso anno. Al settimo posto è invece Forte dei Marmi, che perde 3 posizioni, mentre all'ottavo Cesenatico risale di 4 posti.



Al nono posto la prima new entry dell'anno, Polignano a Mare, seguito da Capri che perde una posizione e dall'isola d'Elba, altra new entry del 2023. Al dodicesimo posto si piazza Lignano Sabbiadoro, che sale di 1 posizione, seguito a Cefalù, new entry e da Bibione, altro nuovo ingresso in graduatoria.



Oltre la top ten

Quindicesima classificata, Villasimius, che sale di 3 posizioni, seguita da Ostuni, new entry 2023 e da Viareggio, che perde 6 posizioni in classifica. Performance in calo anche per Cattolica, in 18° posizione con 13 posti persi, Caorle, in 19°, in calo di 13 posizione e ventesima è San Benedetto del Tronto, a meno 4 posizioni.



La classifiche parziali

La destinazione balneare più rilassante e tranquilla per il 2023 è l'Isola d'Elba, davanti a Roseto degli Abruzzi e a Budoni in Sardegna. La meta più green è invece Stintino, in Sardegna, seguita da Villasimius e da Lerici, mentre la destinazione che viene valutata più adatta alle famiglie con bambini è Rimini, seguita da Cattolica e da Lignano Sabbiadoro.



L'indagine Jfc mette in luce anche la destinazione balneare italiana più giovanile, dove svetta di nuovo Rimini, alle spalle della quale si inseriscono Riccione e Gallipoli; per quanto riguarda invece la meta più trendy dell'estate al primo posto si piazza Riccione, seguita da Gallipoli e Capri.