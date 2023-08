08:20

La cifra è di quelle che fanno riflettere: 1,2 miliardi di euro. Questa la quantità di denaro che gli italiani hanno dovuto spendere in più rispetto al 2022 per godersi le proprie vacanze.

Ma non solo: nonostante la spesa più alta, il periodo di soggiorno si è accorciato tanto che la percentuale di connazionali che è riuscita a permettersi di trascorrere fuori casa solo un weekend o, al massimo, tre notti è passata dal 4% del 2022 al 18% di quest’anno.



In caduta libera anche la quota di chi ha trascorso in vacanza fino a 7 notti: se lo scorso anno era del 63%, ora è scesa al 56%. “Aumenti spesso ingiustificati e frutto di mera speculazione” denuncia il presidente Furio Truzzi.



Settembre conviene

Molto meglio andrà a chi, come spiega Il Messaggero, andrà in vacanza il prossimo mese. Per una settimana a Gallipoli dal 9 al 16 settembre, ad esempio, una famiglia di 4 persone, considerando volo più hotel, spende fino al 70% in meno rispetto agli stessi servizi acquistati ad agosto. Per le mete più richieste della Sardegna il risparmio va dal 35% al 50%, mentre per la Sicilia si arriva anche al meno 60% rispetto al listino di agosto.