Saudi Tourism Authority alza il velo sui segreti di Neom, appuntamento a Venezia

16:26

Mercoledì 20 settembre Saudi Tourism Authority invita gli adv e i trade partner a Venezia all'Abbazia di San Gregorio per scoprire i segreti di Neom, la città del futuro dell’Arabia Saudita.

In aggiunta alla presentazione della destinazione curata dal team di Saudi Tourism Authority e al successivo momento di networking, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare la mostra ‘Zero Gravity Urbanism - Principi per una nuova vivibilità’ e immergersi così in uno scenario unico sospeso tra le tradizioni del passato e l’avanguardia più dirompente. Organizzato in partnership con Neom e Aeroporto di Venezia, l'evento si propone come un viaggio per conoscere nel dettaglio i pilastri della progettazione di The Line, opera ingegneristica ultramoderna risultato della cooperazione di una équipe di architetti internazionale.

Per prendere parte all’evento è richiesta la registrazione.

Gaia Guarino