‘Italia Destinazione Digitale’: tutti nomi dei vincitori

12:24

‘Italia Destinazione Digitale’ torna anche quest’anno a TTG con l’assegnazione dei premi alle Regioni e alle destinazioni turistiche che hanno registrato le migliori performance online riguardo l’offerta complessiva e la qualità dell’ospitalità, dei servizi e dell’esperienza.

I premi sono stati assegnati da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, con il supporto di Alpitour, Best Western, HBenchmark, Maggioli e Onde Alte. Classifiche stilate in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal, e sulla base degli indici proprietari dell’azienda. Il periodo di riferimento è quello compreso tra settembre 2022 e agosto 2023.



“Dall’analisi scaturisce un quadro completo e dettagliato, una fotografia autentica del comparto a livello nazionale - ha detto Mirko Lalli, ceo & founder di The Data Appeal Company - chief group digital strategy officer di Almawave -. I dati elaborati dall’AI restituiscono l’immagine di come i turisti vivono e percepiscono l’esperienza nel Belpaese, uno strumento per indirizzare le scelte, prevedere flussi, misurare l’attrattività e prendere decisioni efficaci”.



La Basilicata si è aggiudicata il riconoscimento di ‘Destinazione con la Migliore Reputazione online’, mentre il premio per la ‘Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica’ è andato a Langhe Monferrato Roero, in Piemonte. Premio ‘Destination Sustainability Index’ al Trentino e ‘Inclusivity Index’ alla Città di Bologna. Ed è stata invece Pesaro a ritirare il premio di Secondary City. Ad aggiudicarsi il Premio Speciale Almawave Smart Destination, la Città di Bari, per essersi distinta nella gestione innovativa, digitale e data-driven del destination management. Infine, l’Emilia-Romagna, che ha ricevuto il Premio Speciale Cashless Destination.