A Gardaland Halloween Party con i The Kolors

Scatta il countdown per l'evento clou del Gardaland Magic Halloween. Il 31 ottobre il parco accoglierà i visitatori per l’Halloween Party.

Dalle 10 fino a mezzanotte, 14 ore di divertimento da brividi no-stop che si chiuderanno con una serata all'insegna della musica, che trasformerà piazza Jumanji in una vera discoteca a cielo aperto.



Dalle 18 un ricco DJ set vedrà, infatti, alternarsi sul palco Eros DJ, Saintpaul DJ & Luca Pedonese, Max The Voice, Eliza G e l’intrattenimento della radio partner dell’evento Rtl 102.5 con Andrea De Sabato, Francesca Cheyenne e DJ Sautufau. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalle performance del corpo di ballo di Gardaland vestito con costumi a tema.



A chiudere la serata i The Kolors con il loro tormentone estivo 'Italodisco'.