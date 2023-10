11:32

La campagna Open to Meraviglia “è costata 138 mila euro. I 9 milioni sono l’investimento che Enit investe nell’anno, comprando gli spazi di promozione nel mondo”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) è tornata sui costi dell’ultima discutissima iniziativa di promozione del Mitur.

“Nove milioni è il budget che ha disposto Enit per promuovere l’Italia nel mondo”, ha tenuto a precisare il ministro interagendo con i giornalisti a margine del Salone della Giustizia, aggiungendo che in Cina “WeChat farà addirittura un videogioco con la Venere del Botticelli”.



E sui risultati della campagna Santanchè ha aggiunto: “Milioni di visualizzazioni per cui per noi è stato un successo e continuiamo con la Venere di Botticelli come immagine di campagna per il Ministero del Turismo”.



La titolare del Mitur - riporta La Presse - ha poi accennato agli affitti brevi, affermando che nel comparto “c’è un far west. Stiamo lavorando da mesi, perché non vogliamo criminalizzare, ma vogliamo regolamentare e vedrete che a breve insieme e coordinandoci con i sindaci delle città metropolitane e con tutti gli assessori del Turismo, arriveremo alla definizione. È un settore che ha bisogno di regolamentazione - ha concluso -, tenendo conto che per noi la proprietà privata è sacra”.