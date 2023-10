Tax free shopping, Santanchè: “La riduzione della soglia minima occasione per l’incoming”

11:38

“Un’opportunità unica per la promozione del Made in Italy e, in particolare, per lo sviluppo dell’artigianato locale”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta la misura, inserita in legge di bilancio, che riduce la soglia minima per accedere al servizio del tax free shopping, abbassandola da 154,95 a 70 euro, oltre cui scatta l’esenzione dall’Iva per i beni acquistati dagli stranieri e trasportati fuori dall’Unione europea.

“Lo sforzo profuso dal dicastero, che nel mese di febbraio aveva incontrato i vertici delle più importanti aziende del tax free shopping, ha dato i frutti previsti - sottolinea Santanchè -. Così facendo il governo Meloni intende sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana”.



La misura dell’esenzione dall’Iva per gli acquisti degli stranieri, conclude il ministro, andrà a generare impatti positivi su tutta la filiera del turismo, “aumentando la domanda sull’intero territorio nazionale”.