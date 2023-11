Calabria: sodalizio per l'incoming con i tour operator austriaci

13:32

Tour operator austriaci alla scoperta della Calabria. Nel corso della visita, da parte dell’Associazione Örv, alla scoperta delle attrattività tra Pollino e Sibaritide, si è svolto un approfondimento culturale. È questo il focus del congresso annuale dell’Associazione dei t.o. austriaci, realizzato con il supporto del dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito del viaggio esperienziale che ha coinvolto cinquanta operatori turistici provenienti dall’Austria. Un’iniziativa, si legge su Hotelmag, organizzata dal dipartimento al Turismo della Regione Calabria per focalizzare sugli asset portanti del turismo esperienziale.

“Mercati turistici come quelli proposti dalla Örv – ha affermato la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi – sono il target verso il quale la Calabria si sta impegnando per raccontare i punti di forza di una terra che vuole promuoversi in campo internazionale, sdoganando l’immagine di meta da scegliere solo per il turismo estivo”.



La presidente dell’Associazione dei tour operator austriaci, Eva Buzzi, e il responsabile ufficio Enit di Vienna, Andrea Colonnelli, hanno sottolineato l’importanza di “creare nuove sinergie con un territorio ricco di storia, tradizioni ed identità, che oggi rappresentano un attrattore importante per il turismo”.