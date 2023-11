09:21

Restano uno dei mezzi più utilizzati da turisti e viaggiatori d'affari per spostarsi all'interno delle grandi città. Ma la loro disponibilità, negli ultimi anni, sta creando non pochi problemi. L'Antitrust ha inviato una comunicazione alle città di Roma, Milano e Napoli mettendo l'accendo sull'inadeguatezza del numero dei taxi, portando a sostegno la quantità di richieste inevase e i tempi d'attesa, talvolta decisamente lunghi.

L'Autorità ha dunque sollecitato i comuni ad adeguare il numero delle licenze alla domanda dei servizi. E ha chiesto di adottare in tempi brevi, come riporta rainews.it, bandi di pubblico concorso per l'assegnazione di nuove licenze. Inoltre si chiede di adottare misure aggiuntive come la regolamentazione delle doppie guide (che attualmente manca a Napoli) e l'implementazione del taxi sharing.