Torino sempre più internazionale: i grandi eventi trainano l’incoming

12:24

“Torino ha saputo promuoversi e mostrare la sua immagine migliore sfruttando i grandi eventi internazionali che ha ospitato in questi anni”. Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, commenta così l’exploit del capoluogo piemontese sul fronte dell’incoming.

Oltre la crisi pandemica

Per la città il 2023 si è confermato l’anno della rinascita dopo la pandemia, con numeri che supereranno quelli del 2022 e una novità positiva: l’incremento di turisti stranieri. Dopo il Covid-19, dunque, Torino ha saputo cambiare anima e proporsi con maggiore sicurezza ed efficacia anche sul mercato internazionale, conquistando un nuovo posizionamento.



“La città - prosegue Borio - ha dimostrato di poter offrire ai turisti venuti per assistere all’Eurovision o alle Atp Finals molto altro oltre all’evento in sé ed è proprio questa capacità di vestirsi a festa a seconda degli appuntamenti che ospita a fare di Torino un caso unico in Italia in materia di gestione e valorizzazione degli eventi”.



Il rapporto che nel 2019 vedeva un 70% di turismo interno e un 30% di turismo estero (prevalentemente europeo) è destinato a cambiare e quello che ora è un leggero incremento percentuale potrebbe trasformarsi in una tendenza consolidata.



La strada giusta

“In questi giorni - continua spiega Domenico Carretta, assessore al Turismo e Grandi eventi della Città di Torino - migliaia di persone stanno vivendo a Torino emozioni indimenticabili con le Nitto ATP Finals. I dati delle vendite dei biglietti e le presenze sul territorio ci fanno capire che la strada intrapresa in questi due anni è quella giusta. Dopo aver ospitato eventi come l’Eurovision Song Contest, gli Europei di Pallavolo, le Final Eight, solo per citarne qualcuno, ci stiamo preparando ad un anno intenso in cui oltre al Tour de France, il Giro d’Italia avremo un calendario fitto di appuntamenti. Vogliamo che il nome di Torino sia sempre più legato a quello dei grandi eventi che, oltre ad avere importanti ricadute economiche e sociali sul territorio, rendono la nostra città sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale".