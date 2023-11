Piemonte, incoming in ascesa: protagonista la componente internazionale

13:17

Cresce l’incoming in Piemonte, e non solo rispetto allo scorso anno. La dimostrazione è nelle cifre diffuse dal presidente della Regione Alberto Cirio in occasione del Forum Internazionale del Turismo.

Cirio ha fatto notare come, nei primi 9 mesi dell’anno, le presenze in regione abbiamo registrato un incremento di 8,4 punti percentuali, mentre gli arrivi sono a più 11% rispetto allo stesso periodo del 2022. I movimenti turistici, tuttavia, come dicevamo risultano in crescita anche rispetto al 2019: +12,8% di arrivi e +7,2% di presenze.



“Questi primi dati dimostrano come ancora una volta il Piemonte si confermi una meta di livello e molto ambita dal turismo estero – afferma Vittoria Poggio, assessore al Turismo della Regione Piemonte -. Il mio intento, sin dal mio insediamento, è di creare il più possibile una destagionalizzazione dell’offerta. I dati di quest’anno stanno testimoniando che stiamo andando nella giusta direzione”.



Protagonisti i mercati internazionali

L’aumento delle presenze è trainato dal turismo estero, che ha fatto registrare un aumento del 16,2% negli arrivi e del 14,6% nelle presenze rispetto al 2022, portando la quota di inbound internazionale al 54% sul totale. La componente nazionale, invece, cresce del 6,9% negli arrivi e di 1,8% nei pernottamenti.



La Germania continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, in crescita rispetto al 2022, seguita da Benelux, Francia, Svizzera che superano tutti i valori del 2022. Il quinto posto è occupato dal Regno Unito, in aumento di oltre il 10% nei pernottamenti. Da segnalare anche la sesta posizione degli Stati Uniti, che registrano una crescita di oltre il 30%.



“Il Piemonte è la dimostrazione della capacità di un territorio di cambiare pelle. Oggi più che mai la nostra regione ha acquisito la patente turistica e può accogliere a pieno titolo grandi eventi - dichiara il presidente Albero Cirio -. Il turismo è un patrimonio trasversale ed è importante che ognuno faccia bene la propria parte. La Regione è impegnata per la promozione del turismo e per rendere questo territorio sempre più attrattivo e i numeri ci dicono che la strada è quella giusta. E di questo voglio ringraziare chi lavora ogni giorno insieme a noi per rendere possibile questi successi”.